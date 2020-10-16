Поиски молодых влюбленных из Башкирии завершились страшной трагедией

Фото: Рустем Ахунов

Накануне ночью, 14 октября, в подземном гараже в уфимском микрорайоне Сипайлово обнаружили тела 18-летних парня и девушки. Молодую пару разыскивали почти сутки – они бесследно пропали и не отвечали на телефонные звонки. Как сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на знакомых молодых людей, в последний раз их видели гуляющими по ТРК «Иремель».

По словам близких, Альфреда и Руфину обнаружили в подземном гараже на Набережной реки Уфы, неподалеку от Башкирского лицея №136. Когда двери гаража распахнули, молодой человек уже не дышал, а девушка еще подавала признаки жизни. По версии местных жителей, которую передает издание UfacityNews.ru, причиной его гибели могло стать отравление угарным газом.