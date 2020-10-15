Стала известна личность 47-ой жертвы ковида в Башкирии

Пресс-секретарь ведомства Софья Алешина сообщила, что у несчастного были сопутствующие заболевания – сахарный диабет 2 типа, атеросклероз аорты 3 степени, хронической пиелонефрит.

Количество жертв от коронавируса в Башкирии за минувшие сутки увеличилось на 47. В Минздраве республики рассказали, что погибшим от ковида оказался 66-летний мужчина.

Пресс-секретарь ведомства Софья Алешина сообщила, что у несчастного были сопутствующие заболевания – сахарный диабет 2 типа, атеросклероз аорты 3 степени, хронической пиелонефрит.

Но основной причиной смерти стал именно ковид. Напомним, что за последние 24 часа количество больных выросло сразу на 69. Общее количество больных на 15 октября 2020 года составило 9536 человек.