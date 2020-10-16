Гульназ Асаева рассказала, почему ее муж Вилли никогда не станет заслуженным артистом

Гульназ недавно прочитала никах с возлюбленным

15 октября днем Гульназ Асаева вышла в прямой эфир в своем Инстаграм, чтобы пообщаться со своими подписчиками. Беседу с поклонниками прервал ее супруг, который задал ей вопрос «Когда я стану заслуженным [артистом]?». На него Гульназ резко ответила – никогда.

Подписчики стали спрашивать, почему она так отреагировала, почему не верит в своего супруга. Певица отметила, что для получения звания мало быть талантливым, «нужно уметь где-то промолчать», к тому же Вильдан, с ее слов, «плохо говорит». Кто-то отметил, что Элвин Грей же получил как-то звание, значит, получат и они.

- Его оценили за творчество. А то, что он там провалился где-то, никого не волнует, - сказала Асаева, но подписчики не поняли, о чем речь.