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Общество

В МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий

С вечера сегодняшнего дня усилится ветер
Эльвина АПАРИНА
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Его порывы достигнут 17 м/с, бушевать ветер будет около суток, то есть до вечера 16 числа.

Его порывы достигнут 17 м/с, бушевать ветер будет около суток, то есть до вечера 16 числа.

Бабье лето потихоньку прощается с жителями Башкирии. Уже сегодня вечером 15 октября в республике ухудшится погода – по данным МЧС по РБ, усилится ветер. Его порывы достигнут 17 м/с, бушевать ветер будет около суток, то есть до вечера 16 числа.

В ведомстве отметили, что днем 16 октября ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +16 градусов, ночью +6. В некоторых районах Башкирии столбики термометра покажут +2, 0 градусов ночами. А где-то и вовсе ожидаются заморозки: -2, -3 градуса.