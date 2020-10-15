В Минздраве рассказали, в каких городах и районах Башкирии больше всего больных с коронавирусом

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В Минздраве Башкирии рассказали, в каких городах и районах республики больше всего больных коронавирусом. На первом месте, ожидаемо, оказалась Уфа – в башкирской столице COVID-19 выявили у 3984 человек. Второе место с 514 заболевшими занял Нефтекамск, а замкнул тройку лидеров Туймазинский район – там коронавирус подтвердился у 438 пациентов.

Большое количество зараженных остается в Стерлитамаке – там 405 заболевших, в Белебеевском районе – 384, Салавате – 361, Уфимском районе – 253. Чуть меньше подтвержденных случаев в Кумертау и Ишимбайском районе – по 198, городе Октябрьский – 195, Татышлинском районе – 141, Альшеевском районе – 120.

Меньше всего случаев коронавируса выявлено в Зилаирском районе Башкирии и городе Межгорье – по три в каждом. Замыкает тройку лидеров самых безопасных районов Кигинский – там всего шестеро заболевших.