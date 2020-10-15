В Башкирии трагически погиб молодой рабочий, тело нашли прямо во дворе дома

В Башкирии трагически погиб молодой парень, сорвавшись с большой высоты

Вчера днем возле многоэтажного дома в Стерлитамаке собралась огромная толпа: на асфальте в луже крови лежало тело молодого парня. Как рассказали очевидцы, промышленный альпинист выполнял кровельные работы на высоте, но, по всей видимости, нарушил технику безопасности, плохо закрепил страховочный трос и сорвался вниз. Полученные травмы оказались слишком серьезные, и парень скончался на месте мгновенно.

- Труп направлен на судмедэкспертизу, которая определит причину смерти, - добавил собственный источник «КП-Уфа».

Погибшим оказался 27-летний местный житель Кирилл О. Друзья отзываются о нем как о добром и жизнерадостном человеке, который любил свою работу.

- Жаль парнишку. Высотная работа - это риск, это страшная смерть - сорваться и знать при этом, что это конец твоей жизни. Крепких верёвок, лучшей страховки и безветренную погоду, промальп, - скорбят знакомые Кирилла О.