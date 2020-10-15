В Башкирии подорожал ряд продуктов

Теперь жители смогут купить сахар в среднем за 40 рублей, а масло за 104.

Башстат опубликовал последнюю информацию о подорожании продуктов в регионе. Так, по данным аналитиков, за неделю в республике вскочила цена на сахар – на 2,9% и подсолнечное масло – 2,3%. Теперь жители смогут купить сахар в среднем за 40 рублей, а масло за 104.

Также подорожали свежие огурцы, картофель, мороженая рыба, яйца, полу-копченая и варено-копченая колбаса, вермишель, фруктово-ягодные консервы для детского питания. На них выросла цена на 1-1,5%.

Также есть небольшое подорожание на хлеб из ржаной муки, сливочное масло, карамель, сыры, гречневая крупа-ядрица, куры, шлифованный рис, овощные консервы для детей, маргарин, шоколадные конфеты, вареная колбаса, соль и печенье. На все это подняли цены меньше, чем на 1%.

Зато подешевели яблоки и репчатый лук. Теперь средняя цена яблок 89 рублей за кг, а лука – 21. Не изменилась цена на свинину – 249 рублей за кг, баранину – 417, пшено – 58 и макароны – 61.