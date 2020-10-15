69 новых заболевших коронавирусом выявлено в Башкирии

К сожалению, за последние 24 часа зафиксирована смерть от коронавируса

Число зараженных ковидом в Башкирии растет с неимоверной скоростью. Так, сегодня количество больных выросло сразу на 69, такие данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество больных на 15 октября 2020 года составило 9536 человек.

К сожалению, за последние 24 часа зафиксирована смерть от коронавируса, теперь их 47. Личность погибшего пока неизвестна, о ней позже расскажут в минздраве.

Напомним, что людям 65 лет и старше рекомендовано уйти на самоизоляцию. Отметим, что вчера «КП – Уфа» публиковало полезную статью о том, что делать, если вы заметили у себя симптомы ковида.