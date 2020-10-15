Глава района в Башкирии похитил 26 млн рублей вместе с сообщниками

Сообщники похитили деньги с предприятия "Тавакан"

В Уфе осудят 50-летнего главу Кугарчинского района, 41-летнего главного бухгалтера ООО «Тавакан» и 55-летнего индивидуального предпринимателя. Все они обвиняются в хищении 26 млн рублей.

Как сообщили в следкоме, они обвиняются сразу по двум статьям УК РФ – ст. 159 (мошенничество) и ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Выяснилось, что на протяжении трех лет, с 2014 по 2016 годы глава района, являясь в тот период директором ГУСП «Тавакан», вступил в преступный сговор с главным бухгалтером предприятия и местным предпринимателем. Втроем они провернули схему по хищению крупной суммы – на счет предпринимателя было переведено более 26 млн рублей в счет оплаты по сфальсифицированным договорам поставки сельскохозяйственного технологического оборудования для нужд молочно-товарной фермы. Директор вместе с бухгалтером представил заведомо ложные сведения о приобретении указанного оборудования в Министерство сельского хозяйства республики, и «Тавакану» предоставили субсидию на 10 млн рублей, а вся техника была получена от Фонда социально-экономического развития Кугарчинского района еще в 2014 году.

Никто из сообщников не признал свою вину, в данный момент на имущество обвиняемых и ООО «Тавакан» наложен арест. Также на основании доказательств, которое собрала следствие, Министерство сельского хозяйства республики подало в суд исковое заявление о взыскании суммы незаконно полученной субсидии с «Тавакана».

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, вскоре оно будет направлено в суд.