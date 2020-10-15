В ДТП в Башкирии погиб молодой мужчина

Всего за минувшие сутки произошло 9 аварий, в которых один человек погиб и 9 получили травмы.

На трассе в Белорецком районе 14 октября произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД по РБ, на 223 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись ВАЗ-2108, которым управлял 33-летний местный житель, и встречный грузовик «Даф», за рулем был 53-летний житель Белгородской области.

Удар был такой силы, что ВАЗ превратился в груду металла. К сожалению, водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи, начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки произошло 9 аварий, в которых один человек погиб и 9 получили травмы.