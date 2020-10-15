В Башкирии из-за коронавируса закрывается заповедник «Шульган-Таш»

Как пояснили в администрации заповедника, прием туристов прекращается с 17 октября по 1 ноября.

В Бурзянском районе Башкирии закрывается заповедник Шульган-Таш из-за роста числа заболевших вирусной пневмонией и коронавирусом.

Как пояснили в администрации заповедника, прием туристов прекращается с 17 октября по 1 ноября. На его территории приостанавливаются экскурсии, и не будет производиться заселение в гостевые дома.

- Просим в этот промежуток времени не планировать поездку в пещеру Шульган-Таш (Капову), - говорится на сайте заповедника.

Администрация приносит свои извинения и желает всем здоровья

Отметим, что на сегодняшний день количество больных коронавирусом в Башкирии достигло почти 9500 человек.