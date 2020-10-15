Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Башкирии прекратили поиски ребенка, пропавшего после школы

Благо мальчик нашелся живым
Эльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Где находился мальчик, не уточняется.

Где находился мальчик, не уточняется.

Вчера 14 октября весь Стерлитамак взбудоражила новость о пропаже 9-летнего мальчика. Было известно, что ребенок не вернулся домой со школы. О пропаже несовершеннолетнего в социальных сетях поведала его бабушка.

К счастью, глубокой ночью ребенок был найден живым и здоровым. Где находился мальчик, не уточняется.

- Спасибо большое всем, кто принимал участие в поиске. Родители, волонтеры, полиция, учителя и все-все, кто поддержал в тяжелое время для нас. Внук нашелся, все позади. Жив, здоров. Здоровья, благополучия вам, вашим семьям, - написала его бабушка.

Оказывается, мальчик воспитывается только бабушкой и дедушкой. От мамы школьник изолирован.