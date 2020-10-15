В Башкирии прекратили поиски ребенка, пропавшего после школы

Где находился мальчик, не уточняется.

Вчера 14 октября весь Стерлитамак взбудоражила новость о пропаже 9-летнего мальчика. Было известно, что ребенок не вернулся домой со школы. О пропаже несовершеннолетнего в социальных сетях поведала его бабушка.

К счастью, глубокой ночью ребенок был найден живым и здоровым. Где находился мальчик, не уточняется.

- Спасибо большое всем, кто принимал участие в поиске. Родители, волонтеры, полиция, учителя и все-все, кто поддержал в тяжелое время для нас. Внук нашелся, все позади. Жив, здоров. Здоровья, благополучия вам, вашим семьям, - написала его бабушка.

Оказывается, мальчик воспитывается только бабушкой и дедушкой. От мамы школьник изолирован.