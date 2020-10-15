Радий Хабиров пригрозил чиновникам увольнением за неношение масок

В пятницу 16 октября в правительстве начнется проверка масочного режима.

Сегодня до 18 часов органы государственной власти, администрации городов и районов, подведомственные органам власти учреждения примут свой внутренний регламент по соблюдению санитарных профилактических норм.

Теперь чиновникам нужно будет обязательно находиться на работе в масках, заявил Радий Хабиров на заседании президиума правительства республики.

- Андрей Геннадиевич, коллеги руководители, если вы в коридоре увидели своих подчиненных без масок, делайте им замечание, два раза не услышал – вплоть до увольнения. У нас много наших коллег болеют сейчас. Если мы все заболеем, мы как республикой управлять будем? – сказал Хабиров.

Также глава запретил членам правительства устраивать традиционные совещания, их переведут в онлайн-формат. Хабиров отметил, что своим «чиновничьим» примером они покажут населению как нужно вести себя в нынешних условиях.

- Мы приняли решение: вход без масок в здания администраций городов и районов запрещен, если у людей, которые пришли, нет своих масок, то их должны обеспечить ими, - сказал Хабиров.

В пятницу 16 октября в правительстве начнется проверка масочного режима.