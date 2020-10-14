Погода в Башкирии на завтра, 15 октября: ожидается ночное похолодание

По данным Башгидромета, завтра, 15 октября, в некоторых районах ночью похолодает до -2 градусов, а где-то столбики покажут 0. Фото: Анатолий ЖДАНОВ, Александр ТЫРЫШКИН/ИТАР-ТАСС

Несмотря на то, что днем на улице очень тепло, хоть это и несвойственно для октября, ночи уже давно не летние. По данным Башгидромета, завтра, 15 октября, в некоторых районах ночью похолодает до -2 градусов, а где-то столбики покажут 0.

Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада умеренный. Днем же воздух прогреется +13, +18 градусов.

В Уфе, в свою очередь, днем ожидается облачная погода, +18 градусов. Ночью похолодает, но минуса не предвидится, столбики термометров опустятся до +6, +8 градусов. Осадков не ожидается ни днем, ни ночью.