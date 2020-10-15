В Уфе снова пройдут сельхозярмарки

Ярмарки начинают свою работу в 10 часов и закрываются в 16.

В будущие выходные 17 и 18 октября в столице Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них можно будет приобрести местную продукцию – овощи, фрукты, мед.

В субботу, 17 октября, ярмарки пройдут по следующим адресам:

- на участке автодороги по ул. Правды, от ул. Таллинская до ул. Ухтомского в Демском районе;

- площадка на пересечении ул. Интернациональная и ул. Машиностроителей в Калининском районе;

- площадка на пересечении ул. Мушникова и Б.Баландина в Калининском районе;

- на площадке по ул. Рабкоров, рядом с д. №3,5,7 в Кировском районе;

- на площадке возле сквера «Волна» по ул. Ахметова в Ленинском районе;

- на площади перед Дворцом спорта, ул. Р.Зорге, 41 в Октябрьском районе;

- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская,14 в Орджоникидзевском районе;

- на площади перед Дворцом молодежи по ул. 50 лет Октября, 21 в Советском районе.

18 октября:

- площадка на пересечении ул. Интернациональная и ул. Машиностроителей в Калининском районе;

- площадка на пересечении ул. Мушникова и Б.Баландина в Калининском районе;

- на площадке по ул. Рабкоров, рядом с д. №3,5,7 в Кировском районе;

- на площади перед Дворцом спорта, ул. Р.Зорге, 41 в Октябрьском районе;

- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская,14 в Орджоникидзевском районе.

Ярмарки начинают свою работу в 10 часов и закрываются в 16.