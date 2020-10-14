В Башкирии мужчина жестоко убил своего товарища, сбросив с высоты

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В селе Большеустьикинское произошло жесткое убийство. 9 октября в недостроенном здании больницы был найден мертвым 47-летний бомж. Как удалось выяснить следователям, с ним расправился его 35-летний друг.

Поначалу явных признаков криминального характера смерти мужчины не имелось. Следователи провели комплекс первоначальных следственно-оперативных мероприятий, допросили свидетелей и выяснили, что в заброшенном здании жил погибший и двое мужчин. Один из них и убил несчастного.

Оказалось, что в августе 2020 года подозреваемый и убитый освободились из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершенную совместно кражу. 2 октября они распивали алкоголь, произошел конфликт, тогда 35-летний мужчина сбросил собутыльника с третьего этажа. От полученных ранений мужчина скончался, а подозреваемый скрылся с места происшествия вместе с другими очевидцами.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.