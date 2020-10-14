В Уфе реконструкцию Советской площади планируют завершить уже к декабрю этого года

Как пояснили в мэрии, на сегодняшний день на всех этапах активно ведутся работы. В частности, выполнены все инженерные коммуникации, которые подходят к фонтану.

В столице Башкирии продолжается реконструкция Советской площади. Работы по благоустройству планируют завершить в декабре 2020 года.

Рабочие сооружают светомузыкальный фонтан, заменяют покрытие, устанавливают подпорные стенки, лестницы и пандусы. Также на площади высадят деревья. Кстати, новое пространство в выходные дни планируется сделать пешеходной. Зона для пешеходов будет ограничена боллардами – автоматическими дорожными блокираторами. По сообщению подрядчика, фонтан будет пешеходным («сухой фонтан») в связи с отсутствием чаши. При отключении струи вода будет уходить отводным лотками.

Как пояснили в мэрии, на сегодняшний день на всех этапах активно ведутся работы. В частности, выполнены все инженерные коммуникации, которые подходят к фонтану.

На территории установят базовые станций WiFi, появятся скамейки, урны и фонари – уфимцы получат новое современное место для прогулок.

Напомним, что в центре Советской площади установят памятник Герою России, командиру легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову.