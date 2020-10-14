Уфимская учительница, которую обвинили в издевательстве над учеником, прокомментировала случившееся

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Скандал в уфимской элитной школе, где учительницу младших классов обвинили в издевательстве над учеником и заклеивании ему скотчем рот, получил неожиданное продолжение. Сама учительница, которая ранее наотрез отказывалась говорить о случившемся, наконец, прервала молчание и прокомментировала ситуацию в беседе с журналистами «Bash.News» женщина заверила, что за свой многолетний опыт работы ни разу не позволила себе поднять руку на ребенка. Повысить голос, прикрикнуть, поругать – да, ударить или унизить – нет.

- Все дети разные, кто-то понимает шёпотом, кому-то нужно сказать несколько раз, а кто-то не понимает громкого голоса. Но за свой многолетний стаж я никогда ни к кому не прикасалась, - уверяет учитель Екатерина Соколова.

В поддержку учителя выступили и большинство родителей, которые благодарят Екатерину Соколову за внимательное отношение к детям. Недавно в школе прошло родительское собрание, которое посетила и детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова. Во время собрания учитель признала, что голос на аудиозаписи действительно принадлежит ей и публично попросила прощения у собравшихся.