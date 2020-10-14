В Минздраве рассказали, в каких городах и районах Башкирии больше всего больных с коронавирусом

В лидерах по числу заболевших оказалась Уфа Фото: Артем КИЛЬКИН

В региональном Минздраве озвучили данные, в каких городах и районах Башкирии наибольшее число заболевших коронавирусом. На первом месте, ожидаемо, оказалась Уфа – 3961 человек, на втором Нефтекамск с 514 заболевшими, на третьем расположился Туймазинский район с 434 ковидными пациентами. Четвертое место остается за Стерлитамаком – там зарегистрировано 402 инфицированных, а замыкает пятерку «антилидеров» Белебеевский район – там 375 пациентов с коронавирусом.

Большое число заболевших отмечается в Салавате (361), Уфимском районе (252), Ишимбайском районе (198) и Октябрьском (195). Больше ста заболевших в Кумертау (188), Татышлинском (141), Альшеевском (114) и Янаульском (110) районах. Меньше всего коронавирусных пациентов в Кигинском районе – 6 человек, в Зилаирском районе и Межгорье – по 3 пациента.

Напомним, что в республике за прошедшие 24 часа было зарегистрировано 65 новых случаев ковида, а общее число заболевших в Башкирии выросло до 9467 человек.