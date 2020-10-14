В Уфе полицейские задержали вора-сладкоежку, похитившего 39 плиток шоколада

Шоколад воришка продал случайным прохожим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в отдел полиции поступило сообщение от продавца магазина о том, что неизвестный похитил с прилавка 39 плиток шоколада. Правда, остаться незамеченным у воришки не вышло, – камера видеонаблюдения зафиксировала, как он складывает шоколад за пазуху и спешит скрыться. Поэтому полицейским не составило труда вычислить личность злоумышленника и задержать его – им оказался 19-летний уфимец. Парень не стал отпираться и честно признался, что продал шоколадки прохожим, а деньги потратил на свои нужды.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.