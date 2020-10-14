В Башкирии число заболевших коронавирусом достигло 9467 человек

Число заболевших стремительно продолжает расти Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавируса (по сравнению – до этого было зафиксировано всего 56 новых случаев инфицирования), а общее число заболевших в регионе достигло 9467 человек. Среди них 815 жителей Башкирии лечатся амбулаторно, а еще 110 находятся в стационарах – состояние большинства из них оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

- Ситуация с коронавирусом в регионе стабильная, но рост числа заболевших имеется. Это связано с увеличением числа тестирований. Работают на территории республики 23 лаборатории, за сутки проводятся более 9 тысяч исследований, - ранее объяснил рост числа заболевших министр здравоохранения Максим Забелин.

Новых случаев смерти от ковида за последние 24 часа в Башкирии не было зарегистрировано – эта цифра составляет 46 человек. Еще 74 были выписаны с выздоровлением. Всего с начала эпидемии вылечились 8496 человек, что составляет более 90 процентов от общего числа инфицированных.

Также напомним, что в связи с высокой заболеваемостью старшему поколению старше 65 лет рекомендовано оставаться дома и перейти на удаленный режим работы. Также на неделю раньше уйдут на каникулы школьники – с 19 октября до 4 ноября.