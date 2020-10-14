В Башкирии в пожаре погиб мужчина

Как сообщили в МЧС по республике, дом вспыхнул на улице Мухамматова

14 октября рано утром в селе Кашаково Чекмагушевского района Башкирии произошел серьезный пожар.

Как сообщили в МЧС по республике, дом вспыхнул на улице Мухамматова. На место выехали силы и средства МЧС России, а также добровольные пожарные команды Тузлукушевского и Старокалмашевского сельского совета, медики и полиция.

По прибытию пожарные обнаружили открытое горение веранды бревенчатого дома. Пожар удалось потушить в 6:07, огнем были повреждены веранда дома и сам дом. К сожалению, после тушения спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины.

- Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, - отметили в ведомстве.