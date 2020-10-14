В Уфе сотрудников 65 лет и старше рекомендуют перевести на удаленку из-за ковида

48% заболевших в Уфе - работники предприятий

В столице Башкирии сотрудникам предприятий 65 лет и выше рекомендовано уйти на дистанционную работу. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы.

Новый вице-мэр города Радмил Муслимов отметил, что «ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается, важно усилить меры предосторожности».

Галина Пермина, заместитель руководителя Роспотребнадзора по РБ, сказала, что конкретно в Уфе коронавирусом заболели 3931 человек, 48% из них – это работники предприятий и служащие.

Именно поэтому на производствах будет усилена личная и общественная гигиена, работникам придется носить маски, соблюдать социальную дистанцию и режим дезинфекции.