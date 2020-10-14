В серьезном ДТП в Уфе пострадала молодая женщина

Удар был такой силы, что иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с другой «семеркой», и опрокинулась.

Вчера 13 октября днем напротив дома №34/1 по улице Малая Силикатная в Нижегородке произошла серьезная авария с пострадавшими.

Как рассказали в отделе ГИБДД по Уфе, 61-летний мужчина за рулем ВАЗовской «семерки» на полном ходу въехал в «Киа Пиканто», которая стояла в левом ряду для совершения поворота.

Удар был такой силы, что иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с другой «семеркой», и опрокинулась.

В ДТП пострадала 33-летняя автомобилистка. Она получила ушибы. К счастью, не серьезные, после оказания медпомощи ее отпустили домой.