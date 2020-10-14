На встрече с Радием Хабировым врачи скорой помощи попросили новые подстанции для вызовов

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Накануне глава Башкирии Радий Хабиров посетил Республиканскую станцию скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф, где пообщался с врачами и фельдшерами. Главный врач станции Аяз Камалов провел экскурсию, уточнив, что штат медиков укомплектован, техники вполне достаточно. Но в связи с тем, что идет резкий рост заболеваемости коронавирусом, количество вызовов от пациентов резко выросло – в сутки коллектив станции обслуживает в среднем 1700 жителей Уфы и Уфимского района. При этом крупным микрорайонам требуются дополнительные подстанции скорой помощи, чтобы помощь можно было получать оперативнее. Например, такая подстанция скорой помощи требуется в Затоне. Глава Башкирии пообещал проработать этот вопрос.

– Мы готовы слушать ваши предложения о том, какое содействие может оказать республика. Знаю, что очень много врачей уже переболели коронавирусом. Мы обязательно обсудим дополнительные меры поддержки специалистов, - заверил Радий Хабиров.