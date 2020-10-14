В Башкирии в аварии с «КамАЗом» погиб 34-летний водитель

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня ночью в Мелеузовском районе Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь 34-летнего мужчины. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все произошло на 3-м километре автодороги Мелеуз-Химзавод. Водитель автоцистерны «КамАЗ» потерял управление, из-за чего многотонный грузовик скатился в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. По факту смертельной аварии сейчас проводится разбирательство.

- Всего на дорогах республики зарегистрировано 14 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 16 получили травмы, - добавили в ведомстве.