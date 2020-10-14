В Башкирии депутаты намерены запретить продажу энергетиков детям и подросткам

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В Башкирии депутаты Госсобрания-Курултая намерены на ближайшем пленарном заседании принять закон о запрете продажи энергетиков детям и подросткам. Также планируется запретить продажу безалкогольных тонизирующих напитков в больницах, образовательных учреждениях, местах детского отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексах.

Председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев уточнил, что сам законопроект между первым и вторым чтением получил массу поправок. В частности, уточняется, что чай, кофе, безалкогольные напитки на основе кофейных и чайных экстрактов к ним не относятся.

– Основными потребителями энергетиков являются подростки, которые беспрепятственно их покупают, не контролируя суточную дозу, – заявил Константин Толкачев. – Чрезмерное потребление тонизирующих напитков наносит организму вред, сопоставимый с непомерным потреблением алкоголя, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. У детей возникает депрессия, формируется зависимость, нередко обостряются протекавшие до этого латентно психические заболевания.

Ответственность магазинов за продажу энергетиков детям будет устанавливаться Кодексом Башкирии об административных правонарушениях.