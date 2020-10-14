Пропала во время похорон: в Башкирии разыскивают старушку, потерявшую память

Фото: "Лиза Алерт"

В Мишкинском районе Башкирии родные и близкие 78-летней Нины Ташбулатовой (Аблековой) не могут найти себе места от беспокойства. Их пожилая родственница, страдающая потерей памяти и нуждающаяся в медицинской помощи, пропала днем 12 октября, когда ушла из деревни Андреевка в сторону деревни Сосновка. Как сообщил собственный источник «Комсомолки», пенсионерка приходила на похороны, а потом отправилась домой и, по всей видимости, заблудилась.

Приметы: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, светло-карие глаза.

Одежда: сиреневая куртка, малиновое платье с вышивкой, галоши, черно-синий платок.

Если вам что-то о местонахождении пожилой женщины, просьба сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам «Лиза Алерт» по номеру 8(800)700-54-52.