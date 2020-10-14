Айнур Фатихов был любимцем публики в Башкирии и Татарстане

В Уфе скончался знаменитый баянист Айнур Фатихов. Что стало причиной смерти талантливого артиста, которому было всего 37 лет, пока доподлинно неизвестно. ИА «Башинформ» уточняет, что сейчас все члены семьи Айнура Фатихова проходят лечение в больнице.

Многочисленные поклонники творчества баяниста в Башкирии и Татарстане не могут поверить в случившееся – ведь еще несколько дней назад Айнур Фатихов выступал перед публикой, шутил и смеялся и совершенно не выглядел больным.

- Он 10 октября выступал, шутил за кулисами. Совсем не похоже было, что он болен. Я всё ещё надеюсь, что это ошибка какая-то, — скорбит народная артистка Башкирии Рушанна Бабич.

- Ушёл из жизни великий музыкант, гениальнейший баянист ,наш друг, Аи нур Фатыхов. Не хочется верить. К сожалению, уходят лучшие, иногда мне кажется, своим уходом они дают нам понять, что бы мы ценили жизнь, близких, то, что имеем, но, к сожалению, зачастую это не умеем. Спи спокойно Аи нур, пусть твое место будет в раю, - написал заслуженный артист Башкирии Анвар Нургалиев.

Айнур Фатихов родился в 1983 году в семье знаменитого баяниста и народного артиста Башкирии Халита Фатихова и пошел по стопам отца. Уже в юные годы музыкант занял 7 место на Международном конкурсе баянистов «Кубок мира» в Швейцарии и регулярно занимал призовые места в различных престижных музыкальных конкурсах. Айнур Фатихов выступал вместе с такими мэтрами национальной эстрады как Салават Фатхединов, Айдар Галимов и Габдельфат Сафин.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Айнура Фатихова.