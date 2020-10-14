Житель Башкирии прострелил из ружья мочевой пузырь своему знакомому

Фото: Рустем АХУНОВ

В минувшее воскресенье в центральную больницу Дуванского района Башкирии привезли истекающего кровью 23-летнего парня. Как рассказал собственный источник «Комсомолки», у молодого человека оказалось прострелено бедро, пуля зацепила и мочевой пузырь – он потерял много крови, так что врачам пришлось приложить много усилий, чтобы спасти пациента. Когда пострадавший пришел в себя после операции, он смог рассказать полицейским, что в него стрелял его приятель – 23-летний житель села Тастуба, с которым он повздорил.

А вот в МВД по Башкирии рассказали, что к подозреваемому обратился приятель, который не хотел, чтобы его сестренка встречалась с пострадавшим, поэтому условились встретиться все вместе и поговорить по-мужски. Конечно, договориться парням ни о чем не удалось, поэтому 23-летний подозреваемый достал ружье и произвел выстрел в оппонента. Сам он заявил, что всего лишь хотел «остудить пыл» своих противников таким вот способом.

- Был произведен обыск по месту жительства и обнаружено незарегистрированное гладкоствольное одноствольное охотничье ружье. Ружье изъято, даны признательные показания от подозреваемого, - добавил собеседник «КП-Уфа». – Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».