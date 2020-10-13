В Башкирии по требованию прокуратуры оборудуют тротуар на дороге, где сбили школьницу

Фото: ГИБДД по РБ

В Иглинском районе по требованию прокуратуры на опасном участке дороги оборудуют тротуар на улице Ворошилова для безопасности пешеходов. Местные жители давно жаловались на проблему, но в администрации долго не обращали на это внимание, пока в июне 2020 года не произошла трагедия. Четверо подростков шли в школу за аттестатами вдоль дороги, когда в них влетел пьяный водитель такси. Трое школьников получили различные травмы, а 15-летняя ученица скончалась. Сам водитель попытался скрыться с места происшествия, но его задержали очевидцы.

- В соответствии с законодательством на дорогах с твердым покрытием, проходящих через населенные пункты, прокладываются тротуары. Поэтому прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать администрацию района построить тротуар, которое было полностью удовлетворено, - уточнили в надзорном ведомстве.