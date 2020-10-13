Уфимец устроил массовую аварию в центре города на угнанном автомобиле

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В Уфе 25-летний парень устроил массовое ДТП в центре города. Как сообщил собственный источник «Комсомолки», все началось с того, что вечером 9 октября в полицию обратился уфимец и сообщил, что его приятель угнал автомобиль «Хендай Сонату», когда тот остановился, чтобы проверить колесо. Долго искать угонщика и авто не пришлось: молодой человек буквально протаранил на проспекте Салавата Юлаева поток из 13 машин и попытался скрыться с места аварии. Разгневанные водители догнали лихача и едва не устроили над ним самосуд, так что его едва отбили сотрудники ГИБДД у разъярённой толпы. Лишь по счастливой случайности, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Как оказалось за спиной у 25-летнего угонщика куча судимостей – кража, мошенничество, грабеж и неправомерное завладение автомобилем. Вот и сейчас за взятую без разрешения владельца иномарку в отношении уфимца правоохранители снова возбудили уголовное дело и отправили его под арест.