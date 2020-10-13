В правительстве Башкирии назначили нового министра строительства

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Накануне премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров утвердил структуру регионального кабмина и утвердил в должности новых министров. Так, например, согласно распоряжению председателя, три госкомитета были преобразованы в министерства. Одно из них, министерство строительства и архитектуры, возглавил Рамзиль Кучарбаев. Ранее он занимал должность зампредседателя госкомитета.

Премьер-министр башкирского правительства заявил, что строительство – это один из важнейших приоритетов работы кабмина. Именно поэтому госкомитет преобразовали в министерство.

- В этом направлении мы являемся регионом с хорошими показателями. Недавний визит министра строительства Российской Федерации Владимира Владимировича Якушева подтвердил, что федеральное правительство довольно нашими результатами, - рассказал Андрей Назаров «КП-Уфа».