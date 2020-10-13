В Башкирии школьников и студентов бесплатно проверят на коронавирус

Фото: Юлия Пыхалова

Учеников старших классов из четырех школ, а также студентов трех колледжей и трех вузов республики проверят на коронавирус. Исследования проведут методом ПЦР – сообщила на брифинге Минздрава Башкирии главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак.

По ее словам, Роспотребнадзор России поручил провести мониторинг распространения коронавируса среди школьников старшего возраста и студентов. Решение о том, в каких школах, колледжах и вузах будет проводиться тестирование, принималось случайным образом.

В каждом образовательном учреждении выберут по 10 человек и возьмут у них анализ на ковид. Где именно в Башкирии будут проводить «скрининг» Анна Казак не уточнила.

Напомним, на сегодняшний день известно, что в Башкирии коронавирус подтвердился у двухсот школьников и более 150 учителей.