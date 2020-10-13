В парламенте Башкирии пройдет второе чтение скандального закона о земле

Фото: пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии на ближайшем заседании рассмотрят во втором чтении нашумевший законопроект по предоставлению земельных участков. Напомним, инициатором этого закона выступило министерство земельных и имущественных отношений. Предполагается, что в случае его принятия, право на то, как, когда и где предоставлять земельные участки под строительство, должно перейти к региональному правительству. Ранее такие вопросы решали в районных и городских советах депутатов.

Новый законопроект, рассмотренный в первом чтении, вызвал широкий общественный резонанс. В республике даже начался сбор подписей против этого закона, а республиканская прокуратура представила отрицательный отзыв на него.

Накануне профильный комитет Курултая внес поправки в проект закона «О распределении полномочий по предоставлению земельных участков, собственность на которые не разграничена». Как пояснили в пресс-службе башкирского парламента, текст претерпел значительные изменения. В новой редакции появились три новых пункта, которых не было ранее.

- Первая из них состоит в том, что муниципальный контроль будет сохранен за муниципалитетами. Вторая поправка заключается в том, что предоставление участка министерством будет осуществляться с учетом мнения муниципалитета. Третья весьма существенная поправка состоит в том, что если изначально планировалось принять закон на бессрочный период, то теперь предусмотрено действие перераспределения полномочий только в течение пяти лет, - прокомментировал вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов.