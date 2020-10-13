17-летняя молодая мама из Уфы стала участницей скандального шоу на федеральном канале

Фото: телеканал Ю

Накануне стало известно, что молодая мама из Уфы, 17-летняя Любовь, станет участницей реалити-шоу «Беременна в 16». Передача выходит по субботам, в 20:20 по московскому времени на федеральном телеканале «Ю».

В анонсе нового выпуска реалити-шоу говорится, что Люба выросла в неполной семье – когда родители развелись, ей было всего шесть лет. После этого ее мама так и не вышла снова замуж и посвятила все свое время дочери. Авторы телепередачи утверждают, что сейчас Любовь и ее мама – лучшие подруги. Ведь молодая бабушка поддержала уфимку во всем. Даже, когда 16-летняя девушка сообщила о своей беременности.

Авторы шоу утверждают, что после новости о беременности Любы отец ребенка, некий Артур, буквально исчез. «Но жизнь не без сюрпризов: однажды Люба случайно познакомилась с парнем, которого совершенно не испугала перспектива стать отцом чужому ребенку…» - интригует телеканал «Ю».