В Башкирии на селе построят новое жилье и социальные объекты на 1,4 млрд рублей

Власти планируют ввести на селе более 20 тысяч квадратных метров жилья Фото: Юлия АЛЕХИНА

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров принял участие во всероссийском оперативном совещании, где обсудили меры поддержки сельского хозяйства и промышленности. Руководитель региона заявил, что до конца 2020 года будут сданы 145 объектов, общая стоимость которых составит 1,4 млрд рублей.

По словам Хабирова, власти планируют ввести на селе более 20 тысяч квадратных метров жилья и предоставить сельчанам 3,4 тысячи квадратов по договорам социального найма. Он также отметил, что в республике большой популярностью пользуется программа сельской ипотеки. На сегодняшний день банки Башкирии выдали уже 1,4 тысячи займов на сумму 2,7 млрд рублей.