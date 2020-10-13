Власти Башкирии рассказали, что будет со скандальным недостроенным микрорайоном

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Накануне, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, с докладом о состоянии строительной отрасли в республике выступил вице-премьер Раиф Абдрахимов. Он рассказал, что на прошлой неделе региональные власти решили, что делать с 30 проблемными домами и обманутыми дольщиками. Так, например, только в микрорайоне «Миловский парк» располагаются 28 долгостроев.

Абдрахимов подчеркнул, что 26 многоэтажек ЖК «Миловский парк» будут достроены за счет денег из федерального фонда помощи обманутым дольщикам ДОМ.РФ. По словам чиновника, дольщики еще двух домов получат денежные компенсации.

- Обманутые дольщики – это больная и сложная проблема. Своими силами мы много чего делали, но вот сейчас очень неплохо отработали с «ДОМом.РФ». Не все субъекты прорвались, а нам удалось, - прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.