В Башкирии школьников кормили просроченными котлетами

Фото: Роман Игнатьев

Сегодня, 13 октября, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии с докладом о школьном питании выступил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев. Он рассказал, что в сентябре его команда провела исследование 113 образцов блюд, которыми кормили школьников в столовых. Как оказалось, 18 из них «не соответствовали нормам».

По словам Алексея Гусева, в одной из школ Уфы в школьном меню было указано одно блюдо, а по факту давали что-то другое. А в Янаульском районе республики по документам было одно блюдо, а на тарелках – другое.

Кроме того, в восьми школах Башкирии были обнаружены просроченные продукты. Так было, например, в лицее села Месягутово, что в Дуванском районе республики.

- Наши специалисты сняли с реализации котлеты из куриного фарша, срок годности которого истёк в июле. Кроме того, в этой школе отсутствовали сопроводительные документы качества на все виды продукции, - подчеркнул министр торговли и услуг Башкирии.