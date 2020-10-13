Радий Хабиров: резко сокращаем количество всех публичных мероприятий

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Сегодня, 13 октября, глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Поскольку количество заболевших растет, власти планируют отменить крупные массовые мероприятия и усилить контроль за соблюдением масочного режима. Так, Хабиров распорядился отменить «уже анонсированные большие события в Белебее, Бирске».

Власти республики планируют усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил на рынках, в магазинах, транспорте, культурных и спортивных учреждениях.

- Начинаем распечатывать резервный коечный фонд. Текущего – недостаточно. Нельзя допускать, чтобы машины скорой помощи простаивали в очереди на госпитализацию пациентов, - написал глава Башкирии у себя в социальных сетях.

Кроме того, Радий Хабиров заявил, что к 15 декабря завершится строительство нового инфекционного центра в Стерлитамаке. Также руководитель региона призвал всех жителей Башкирии старшего поколения уйти на самоизоляцию и по возможности не посещать массовые мероприятия.