«Увезу тебя в другое место, там расплатишься»: 16-летняя уфимка обвинила водителя такси в приставаниях

По факту падения пассажирки дорожные полицейские проводят проверку. Фото: региональная Госавтоинспекция

В минувшую субботу, 10 октября, на улице Ферина в Уфе произошло необычное ДТП: пассажирка такси на ходу открыла дверь и выпрыгнула из машины. В результате падения 16-летняя девушка сломала ногу, прибывшие медики отвезли ее в больницу, где ей наложили гипс и отпустили домой. Сам 43-летний водитель «Фольксвагена Поло» утверждает, что сам не понял, что произошло. Мужчина подозревает, что девушка просто хотела скрыться, не расплатившись.

Однако уже через день в социальных сетях появилось обращение от матери 16-летней пассажирки. Женщина уверяет, что ее дочь выпрыгнула на ходу из такси, потому что всерьез опасалась за свою жизнь.

- Водитель спросил у дочери, мол, как будешь рассчитываться. Она сказала, что сделает перевод, но он заявил, что ему не нужен безнал. Тогда дочь сказала, что ее встречает сестра и расплатится наличными деньгами. На что ей водитель ответил: «Ладно, тогда я увезу тебя в другое место, и там будешь расплачиваться иначе», после чего нажал на газ и начал разворачиваться. Дочь испугалась, открыла дверь и вылетела из машины, едва не сбив женщину с ребенком. Та спросила, что случилось. Дочь в слезах все ей рассказала, после чего кинула в водителя 150 рублей и вызвала скорую, - рассказала мать пострадавшей пассажирки.

Удивительно, но многие комментаторы усомнились в правдивости слов женщины, заняв позицию водителя – мол, скорее всего, девушка и впрямь хотела сбежать, не расплатившись.

- Очень подозрительно. Сейчас практически все службы такси в приложении, и там отслеживается маршрут. Да и у пассажира телефон же в руках, сказала бы, мол, полицию вызову, номер авто и марку знает. Странно все это, - уверены горожане.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что сейчас они устанавливают все причины и обстоятельства дорожного происшествия. Официального обращения в полицию с жалобой на таксиста от родителей несовершеннолетней пассажирки пока не поступало.