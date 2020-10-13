В Уфе столкнулись две легковушки: пострадавшим понадобилась помощь спасателей

Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Сегодня, 13 октября, около 12 часов дня в Уфе на пересечении улиц Невского и Калинина произошло жуткое ДТП. Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города, на перекрестке столкнулись ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris. Очевидец тут же вызвал спасателей, так как думал, что водителей и пассажиров легковушек зажало в салонах автомобилей.

По прибытии спасатели установили, что никто в машине не зажат, а помощь требуется, чтобы перевезти пострадавшую женщину в больницу. В итоге, с места ДТП увезли 35-летнюю женщину, которая находилась за рулем отечественной легковушки.

- Бригадой скорой помощи она доставлена в лечебное учреждение. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, - рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы.