«Так и не пришла в себя»: в Башкирии после 10-дневной комы скончалась 17-летняя девушка

- За что? Почему ты так рано ушла от нас? – плачут о ней близкие.

В Башкирии 11 октября скончалась 17-летняя Ясмина М. (имена здесь и далее изменены – Ред.) после комы, в которую она впала еще 30 сентября после ДТП. Как ранее сообщала «КП – Уфа», 30 сентября в Дуванском районе республики произошла авария на автодороге Дуван-Лемазы. Здесь 20-летний местный житель за рулем «десятки» в условиях тумана наехал на лошадь с двумя жеребятами.

Удар был такой силы, что 17-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Также с травмами в медучреждение доставили двух девушек 18 и 17 лет, а также 18-летний молодой человек. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Животные погибли.

Что касается пострадавших, больше всего досталось Ясмине. Как сообщил источник «КП – Уфа», молодая девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму и была без сознания. Врачи ЦРБ села Месягутово боролись за жизнь девушки 10 дней, но все тщетно, 11 октября она умерла в больнице.

- За что? Почему ты так рано ушла от нас? – плачут о ней близкие.

Ясмина училась на втором курсе Месягутовского педагогического колледжа. Девушку все запомнят веселой, доброй и жизнерадостной. Со слов близких, у нее были большие планы на жизнь.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.