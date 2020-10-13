В Башкирии разыскивают бесследно пропавшую 15-летнюю Розалину Гумерову

Фото: соцсети

Сотрудники полиции разыскивают бесследно пропавшую 15-летнюю Розалину Гумерову. Девочка ушли из своего дома в деревне Старобалапаново, что в Абзелиловском районе Башкирии и до сих пор не вернулась. Пока поисками Розалины занимаются, в основном, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних МВД по Башкирии. Получить подробный комментарий от ее инспектора не удалось.

Объявление о пропаже девочки появилось в социальных сетях. Обстоятельства ее исчезновения, как и особые приметы, не раскрываются.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Розалины Гумеровой, просят позвонить в полицию по номеру 02, или по номерам: 89053546520 или 89997412713.