«Мы живем в условиях чрезвычайной ситуации»: глава Башкирии прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 13 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии руководитель региона Радий Хабиров прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в республике. Он отметил, что масочный режим в Башкирии соблюдается слабо и предложил внимательнее относиться к своему здоровью.

- Очень расслабились и мы, и наши жители. Масочный режим довольно слабо у нас соблюдается. Ну, такое бывает. Жизнь нас самих поправит. Болеть никому не рекомендую, коллеги. Я за это время столько насмотрелся, очень близкие мои товарищи, родные переболели. И каждый говорит: не надо болеть! Очень, очень тяжелая болезнь, - отметил Радий Хабиров.

Глава Башкирии также рассказал, что в начале сентября республика справилась с возможными очагами коронавируса в школах. Но сейчас ситуация поменялась. Он обратился к премьер-министру Андрею Назарову с просьбой выстроить работу правительства так, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции.

- Мы живем, в общем, то в условиях чрезвычайной ситуации. Она у нас «режим повышенной готовности» с формальной точки зрения. Но, по сути, по факту, это чрезвычайная ситуация, - обратился Хабиров к председателя кабмина Башкирии.