Минздрав Башкирии попросил ужесточить ограничения по коронавирусу

!no_title Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 13 октября, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин заявил, что в республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Так, по данным Минздрава, за прошедшие сутки было подтверждено 58 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших в регионе достигло 9402 человека.

По словам Макисма Забелина, сейчас в стационарах по всей республике находятся 104 пациента. При этом за прошедшие сутки в республике с полным выздоровлением выписались 158 человек.

- Ситуация стабильная, в отличие от соседних регионов, но наблюдается рост, частично это связано с тестированием. Отмечается увеличение числа случаев внебольничной пневмонии, но отмечает положительная динамика по ОРЗ и ОРВИ, - прокомментировал ситуацию Забелин.

Министр здравоохранения попросил власти республики ужесточить ограничительные меры по коронавирусу. В частности, он предложил отправить на самоизоляцию старшее поколение жителей Башкирии – всех, кто старше 60 лет.