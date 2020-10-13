Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 9402 человек

За сутки в республике проводится более 9 тысяч исследований на коронавирус Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Число заболевших коронавирусом на территории республики продолжает расти. Как сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на очередном оперативном совещании в правительстве, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 58 новых случаев заболевания. Общее число инфицированных в регионе достигло 9402 человек, темп прироста заболевших составляет 0,6 процента, а коэффициент распространенности – 1,1. На стационарном лечении сейчас находятся 104 пациента, состояние их оценивается как средней тяжести. За прошедшую неделю выписано 158 человек. Число жертв коронавируса в регионе достигло за выходные 46 человек.

- Ситуация с коронавирусом в регионе стабильная, но рост числа заболевших имеется. Это связано с увеличением числа тестирований. Работают на территории республики 23 лаборатории, за сутки проводятся более 9 тысяч исследований, - уточнил Максим Забелин.

Также отмечается увеличение числа пациентов с внебольничной пневмоний, зато сокращются случаи заболевания гриппом и ОРВИ. Это связано с мерами профилактики, включая плановую вакцинацию населения.