Власти Башкирии рассказали, сколько на самом деле школьников заразились коронавирусом

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Сегодня, 13 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии чиновники подняли вопрос о переносе осенних каникул для школьников. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации об этом попросил министр здравоохранения республики Максим Забелин. В свою очередь, министр образования Айбулат Хажин доложил о новых случаях заражения COVID-19 среди школьников и учителей.

- Около двухсот у нас школьников в настоящий момент у нас болеют, у них подтвержденный ковид-19, и чуть более 150 педагогов. В общей сложности охвачено 29 районов и 4769 детей находятся на карантине. Это не больные, а контактные, - заявил Хажин.

После доклада министра было принято решение сдвинуть школьные осенние каникулы. Учащиеся башкирских школ отправятся отдыхать на неделю раньше – с 19 октября. Завершатся каникулы 5 ноября.