В Уфе скончался известный балетмейстер Геннадий Анищенко

Фото: "Мирас"

В Уфе скончался известный балетмейстер, заслуженный работник культуры, основатель ансамбля песни и танца «Мирас» Геннадий Васильевич Анищенко. Как сообщается на сайте коллектива, знаменитый деятель культуры скончался после непродолжительной болезни в больнице в возрасте 84 лет.

Геннадий Анищенко был заслуженным работником культуры РСФСР и БАССР. Именно он являлся постановщиком танцев и хореографом в таких знаменитых спектаклях Русского драматического театра как «Бедность не порок» Островского, «Похищение девушки» по пьесе Мустая Карима, а также спектакля Башкирского театра драмы «Обет» по пьесе Зайнаб Биишевой.

Со знаменитым балетмейстером простятся завтра, 14 октября, в Аллее славы.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Геннадия Анищенко.