В Башкирии создадут три новых министерства – Радий Хабиров

Хабиров заявил, что власти решили преобразовать ряд министерств из-за огромного объема работы. ФОТО: Михаил Валеев

На оперативном совещании в правительстве республики 13 октября глава Башкирии объявил о том, что будут созданы три новых министерства. Хабиров заявил, что власти решили преобразовать ряд министерств из-за огромного объема работы.

- Мне коллеги говорили с Госстроя и Гостранса, мол, мы едем на совещание в Москву, а там объявляют «Министр транспорта Саратовской области» или Удмуртской республики. А наши коллеги сидели в ранге председателей, - сказал Хабиров.

Именно поэтому принято решение три госкомитета преобразовать в соответствующие министерства: строительства и архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства, торговли и услуг.